Хоррор P.T. в своё время не получил дальнейшего логического развития, однако энтузиасты не бросают попыток сделать всё от них зависящее, чтобы это самое развитие было реализовано хотя бы в фанатском варианте. Сегодня в Сети появились кадры с геймплейной демонстрацией хоррора Paranormal Tales, за разработку которого отвечают два товарища, использующих в качестве основы проекта движок Unreal Engine 5, системы которого позволяют обходиться такими скромными человеческими и материальными ресурсами.
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Как вы уже поняли, проект не просто так называется Paranormal Tales. Достаточно сократить название до аббревиатуры, чтобы понять, в чём именно заключается идея его разработчиков. Пока что геймплея Paranormal Tales крайне мало, но из того отрывка, что нам сегодня показали, можно сделать вывод о том, что новинка и впрямь будет отличаться мрачностью и угнетающей атмосферой.
Когда идейный продолжатель P.T. появится в продаже, пока не имеет смысла даже гадать. Очевидно, что проект находится на ранних стадиях производства, и в обозримой перспективе явно не выйдет.