Иными словами, тогда, когда надо, его не будет.

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За последние несколько лет в игровой промышленности сформировалась масса «правил», которым разработчики пытаются следовать. Например, наличие фоторежима, позволяющего игрокам делать красивые снимки экранов и делиться ими со своими друзьями. Казалось бы, трудно представить себе более бесполезную функцию, но девелоперы делают всё возможное, чтобы изменить наше к ней отношение.

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Вот и представители Sony Santa Monica, отвечающие за God of War Ragnarok, не стоят в стороне от тенденции. Сегодня стало известно, что фоторежим в новинке представлен будет, но появится он не сразу в момент релиза проекта, а лишь некоторое время спустя. Как долго конкретно предстоит ждать, не уточняется, но девелоперы обязательно нас обо всём оповестят. Единственное, что разработчики упускают, это то, что подобная функциональность нужна в игре именно сразу в день релиза, пока игроки ещё заинтересованы в прохождении и создании симпатичных скриншотов. Со временем тяга к проекту неизбежно угасает, и смысла в фоторежиме станет кратно меньше.

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Релиз, к слову, состоится уже совсем скоро, всего через две недели — 9 ноября на консолях PlayStation. Возможно, в перспективе God of War Ragnarok также заглянет и на PC, но пока что разговоры об этом не ведутся.