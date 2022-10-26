Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Фоторежим в God of War Ragnarok появится, но не сразу
Иными словами, тогда, когда надо, его не будет.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
3050 MSI Gaming намного дешевле 30тр
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

За последние несколько лет в игровой промышленности сформировалась масса «правил», которым разработчики пытаются следовать. Например, наличие фоторежима, позволяющего игрокам делать красивые снимки экранов и делиться ими со своими друзьями. Казалось бы, трудно представить себе более бесполезную функцию, но девелоперы делают всё возможное, чтобы изменить наше к ней отношение.

реклама

Вот и представители Sony Santa Monica, отвечающие за God of War Ragnarok, не стоят в стороне от тенденции. Сегодня стало известно, что фоторежим в новинке представлен будет, но появится он не сразу в момент релиза проекта, а лишь некоторое время спустя. Как долго конкретно предстоит ждать, не уточняется, но девелоперы обязательно нас обо всём оповестят. Единственное, что разработчики упускают, это то, что подобная функциональность нужна в игре именно сразу в день релиза, пока игроки ещё заинтересованы в прохождении и создании симпатичных скриншотов. Со временем тяга к проекту неизбежно угасает, и смысла в фоторежиме станет кратно меньше.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

Релиз, к слову, состоится уже совсем скоро, всего через две недели — 9 ноября на консолях PlayStation. Возможно, в перспективе God of War Ragnarok также заглянет и на PC, но пока что разговоры об этом не ведутся.

#god of war ragnarok
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

God of War Ragnarok отправилась в печать
God of War Ragnarok предсказуемо присвоили «зрелый» возрастной рейтинг
По Сети начинают распространяться «спойлеры» God of War Ragnarok
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-20 вещей, которые должны быть у каждого компьютерщика
91
ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
11
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
34
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
72
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
83
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
1

Сейчас обсуждают

Добрый Фей
15:09
Автор, ты в газа что ли долбишься?
С марта этого года видеокарты в России подешевели почти в пять раз
Максим Ширшов
15:07
Чего приходил то ? Выразить свое громкое фу тем, кто не восхищается голубой компанией ? Молодец, можешь с чувством выполненного долга в соседние темы заглянуть, там тоже есть те, кто не любит голубых ...
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
D3m0n
15:06
Сколько хуйцов в день обжуливал на сперму?
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Buterbrodoff
15:04
Для военных не подходит. У них мыслей нет, только приказы.
В России создали "нейро-каску" для управления дронами силой мысли
D3m0n
15:03
Там в комментах к его статье один яблоковод пишет, что у него ещё есть андроид и нихрена не разболталось, а эппл просто херачит некачественные разъёмы (ну собственно что от пидоров ожидать, у них и жо...
Apple призналась в готовности перейти на порт USB-C в своих смартфонах
meteor_ya
15:03
Судя по таблице в этом магазине на третьем месте не 5600х, а простой 5600, и между ними ещё несколько процессоров
Европейские геймеры не хотят покупать Core i9-13900K – как Ryzen 7 5800X3D спас Лизу Су от провала
Eisbrecher
15:02
Парень, ты действительно странный. Ты вообще читал статью, или сразу в комменты срать кинулся? Вступление к статье: "Обзоров таких систем в Рунете, да и за его пределами совсем мало, но мы исправим с...
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
Максим Ширшов
15:01
Видеть и понимать это разные вещи. Полосочка, которую тебе нарисовали с кучей баллов не описывает множество ситуаций где мягко говоря все плохо. Я понимаю, что тебя полосочка радует, она большая краси...
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
ʘʘʘ
15:00
Хорошая статья. Спасибо. В ней чувствуется дух настоящего оверклокинга. P. S. Немного офф-топика. Пока человечество сходит с ума по киловаттам энергопотребления, я мечтаю купить систему на базе embe...
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
fylval
15:00
Вот тля! Они же только вчера подешевели! Если верить одному убогому с погонялом Зелот.
В ноябре видеокарты в РФ могут сильно подорожать – 7 геймерских GPU на любой вкус и кошелёк
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем