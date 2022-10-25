Обвинения, между прочим, справедливые.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Мало для кого секрет, что в Blizzard не осталось почти ничего, с чем у любителей ассоциируется название данной компании. Ныне все игры студии — это «донат», «гринд» и самоповторы при почти полном отсутствии свежих идей. Вот уже на протяжении трёх недель фанаты Overwatch (теперь Overwatch 2) обвиняют Blizzard в жадности и некомпетентности, и сегодня со стартом хэллоуинского события эти обвинения пошли по нарастающей.

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Для начала игроки заметили, что PvE-потасовка в очередной раз представляет собой пусть и слегка видоизменённую, но давным-давно морально устаревшую «Месть Крысенштейна». Учитывая, что Blizzard на протяжении нескольких лет непонятно чем занималась в плане контентной поддержки Overwatch, отсутствие свежего контента в Overwatch 2 вызывает неприятные вопросы, на которые необходимо давать честные и развёрнутые ответы.

Blizz is high if they think a couple of their skins are worth as much as a full-blown AAA game. What the fuck man. https://t.co/07pJvr4ywi — Jez of Mythology (@JezCorden) October 25, 2022

Далее геймеры проверили новые тематические облики персонажей и заметили, что все они доступны исключительно через магазин — через боевой пропуск их получить нельзя, можно только купить по отдельности. Цены при этом иначе как аховыми назвать нельзя: достаточно взглянуть на облик Кирико «Ведьма», который продаётся исключительно в комплекте с брелоком, лучшим моментом матча и иконкой профиля за 2600 местных «кредитов», являющихся эквивалентом $25.

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Кроме того, Blizzard в очередной раз не подготовилась к старту «ивента»: игроки сидят в длинных очередях, борются с вылетами на рабочий стол и страдают от высокого пинга. Также игроки отмечают, что Blizzard начинает откровенно страдать от отсутствия оригинальных идей при создании новых обликов: тема ведьм, учитывая, как много за историю человечества было написано/снято различных «ужастиков», избита если не до смерти, то близко к этому.