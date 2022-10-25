На сайте дистрибутив можно скачать бесплатно.

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Компания «Базальт СПО» (BaseALT) совместно с дистрибьютором «Мерлион» объявила о выпуске в розничную продажу фирменного комплекта установки операционной системы Simply Linux за 3200 рублей. Речь идёт буквально о коробке с флэш-накопителем, на котором записан соответствующий дистрибутив для процессоров x86_64. Покупателям такого набора также гарантирована базовая техническая поддержка ОС на 1 год от производителя.

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Здесь нужно сделать пару уточнений. Покупатели, помимо стандартной поддержки, могут заказать себе платную расширенную за отдельную плату. Сама лицензия на ОС является бесплатной и бессрочной, на сайте производителя дистрибутив можно скачать бесплатно.

Размер ISO-файла Simply Linux на флэш-накопителе составляет 4,5 Гбайт. Используя физический носитель, пользователь может не только устанавливать систему, но также работать с ней в Live-режиме — без установки.

Сама ОС Simply Linux 10 совместима с отечественными офисными пакетами «МойОфис», «P7-Офис», а также КриптоПро CSP 5.0. Что до бесплатности самой системы, то ещё 24 марта разработчики объявили, что все пользователи и организации могут скачать и установить её бесплатно и бессрочно как для домашнего, так и для коммерческого использования.

В самой компании «Базальт СПО» (BaseALT) данное решение пояснили текущей ситуацией на профильном рынке ПО и уходом с него многих иностранных компаний.

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Скачать дистрибутив Simply Linux (версии 10) можно с указанного раздела сайта «Базальт СПО».