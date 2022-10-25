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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стратегия Victoria 3 от мастеров из Paradox уже доступна для прохождения
Как и было, в общем-то, обещано.
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На сегодняшний день Paradox Interactive вместе со своей подопечной студией разработки стратегических игр назначила релиз глобальной стратегии Victoria 3. Обещание было выполнено, проект добрался до релиза и стал доступен для прохождения всем того желающим.

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Действие Victoria 3 разворачивается в середине—конце XIX века, и нам предстоит вести своё государство к процветанию, пытаясь не только занять одно из лидирующих мест на планете, но и уладив все внутренние распри и недопонимания. Судя по первым отзывам, Victoria 3 представляет собой хорошо проработанный стратегический проект с потрясающей глубиной игровых механик. Сама по себе Victoria 3 — псевдоисторическая стратегия, то есть, ваши государства не обязательно должны существовать в своих исторических границах.

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В Steam новинка предлагается за 2 499 рублей. Так что если вы готовы брать свой бубен и бить в него, танцуя вокруг костра в попытках оплатить покупку из российского региона, то никто вам мешать в этом деле не станет.

#paradox interactive #paradox development #victoria 3
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Критики высоко оценили глобальную стратегию Victoria 3
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