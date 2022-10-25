На сегодняшний день Paradox Interactive вместе со своей подопечной студией разработки стратегических игр назначила релиз глобальной стратегии Victoria 3. Обещание было выполнено, проект добрался до релиза и стал доступен для прохождения всем того желающим.
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Действие Victoria 3 разворачивается в середине—конце XIX века, и нам предстоит вести своё государство к процветанию, пытаясь не только занять одно из лидирующих мест на планете, но и уладив все внутренние распри и недопонимания. Судя по первым отзывам, Victoria 3 представляет собой хорошо проработанный стратегический проект с потрясающей глубиной игровых механик. Сама по себе Victoria 3 — псевдоисторическая стратегия, то есть, ваши государства не обязательно должны существовать в своих исторических границах.
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