Разработчики из FromSoftware совместно с Bandai Namco объявили о восстановлении серверов ролевых экшенов Dark Souls II: Scholar of the First Sin на ПК. Они также уточнили, что сетевые функции для базовой игры окажутся доступными чуточку позже.
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Есть ещё Dark Souls: Prepare to Die Edition, выпущенная на ПК в 2012 году, — её онлайн-серверы восстанавливать не будут. Разработчики пояснили, что поддержку было решено прекратить по причине устаревания системы. В данный момент девелоперы также трудятся над восстановлением серверов Dark Souls Remastered, новости по которой будут представлены чуть позднее.
Напомним, PvP-серверы всех игр Dark Souls на ПК были отключены в январе текущего года из-за проблем с безопасностью. Представители FromSoftware пообещали исправить ситуацию после релиза Elden Ring, но о конкретных результатах можно было говорить спустя полгода. Так, в июле удалось восстановить работу Dark Souls 3.