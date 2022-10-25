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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Серверы Dark Souls II: Scholar of the First Sin на ПК вновь работают — спустя 10 месяцев после отключения
Проблемы с безопасностью — они такие.
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Разработчики из FromSoftware совместно с Bandai Namco объявили о восстановлении серверов ролевых экшенов Dark Souls II: Scholar of the First Sin на ПК. Они также уточнили, что сетевые функции для базовой игры окажутся доступными чуточку позже.

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Есть ещё Dark Souls: Prepare to Die Edition, выпущенная на ПК в 2012 году, — её онлайн-серверы восстанавливать не будут. Разработчики пояснили, что поддержку было решено прекратить по причине устаревания системы. В данный момент девелоперы также трудятся над восстановлением серверов Dark Souls Remastered, новости по которой будут представлены чуть позднее.

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Напомним, PvP-серверы всех игр Dark Souls на ПК были отключены в январе текущего года из-за проблем с безопасностью. Представители FromSoftware пообещали исправить ситуацию после релиза Elden Ring, но о конкретных результатах можно было говорить спустя полгода. Так, в июле удалось восстановить работу Dark Souls 3.

#bandai namco #fromsoftware #dark souls ii
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wwr222
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Вася Стопкин
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да знаем, что ты каратист, самбист, онанист и мастер игры на кожаной флейте
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blue blood
17:58
Статьи автора - это участие в специальной олимпиаде и одновременно дебильный конкурс "кто и как не вышел рылом".
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
blue blood
17:57
Высоковато взял, тут речь даже не о качестве мозгов, а просто о факте их наличия. У меня они есть, про себя попробуй догадаться.
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SOLOMiD
17:53
viskochish` so mnoi odin na odin kak myyyyshina? zapomni ded. Moi progib =ti pogib
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
Вася Стопкин
17:52
а чё тут думать, возьмешь себе обратно свой ник Shehenbek, а может Макуха? Какой бы ник у тебя не был, ты всё равно дауном будешь.
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Вася Стопкин
17:50
лучше бы ты себе колобка завёл
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Вася Стопкин
17:49
ага тебя с Микито хватает на 30 секунд, она тебя так и зовёт "Шишка на 30 секунд" патамуша ты более не могёшь... ))))
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SOLOMiD
17:49
ya togda nik smenu . i ti gniga xren dokapaeshsya. sdelau sebe original nik 4tob nikto ego ne koverkal. mrazi
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
VRoman
17:48
2700X - один из худших по соотношению цена/производительность... 5600Х или 5700Х - вот это да
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