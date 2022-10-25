С давних пор существует стойкое представление, что консоли и любые игры в жанре стратегий в реальном времени — это несовместимые понятия вследствие врождённых особенностей управления. Стратегический жанр требует точности и скорости управления, что в принципе не может быть обеспечено стандартным консольным контроллером. Ситуация стала меняться с релизом консолей текущего поколения, которые в силу особенностей своей архитектуры допускают практически беспроблемное подключение клавиатур и мышей.
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Как следствие, разработчики игр стали адаптироваться под новую реальность, и сегодня, например, стало известно, что к выходу на консолях Xbox One и Xbox Series готовится Age of Empires II Definitive Edition. По крайней мере, такой несложный вывод был сделан из страницы игры на сайте европейского агентства PEGI, занимающегося выставлением возрастных рейтингов для развлекательных продуктов.
Скорее всего, соответствующий анонс прозвучит сегодня вечером, в 20:00. Именно на этот день и час назначена специальная трансляция, посвящённая 25-летию культовой стратегической франшизы.