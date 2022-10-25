В конце лета представители студии TaleWorlds Entertainment пообещали, что 25 октября их средневековая RPG Mount & Blade II Bannerlord, пребывавшая в раннем доступе Steam с весны 2020 года, наконец-то получит статус полноценного завершённого релиза. Удивительно и очень неожиданно, но разработчикам удалось сдержать обещание, и несколько часов назад их творение утратило табличку «Ранний доступ».
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Выход из раннего доступа в данном случае не простая формальность, а ещё и сопутствующий данному событию крупный патч, в состав которого входит масса исправлений ошибок как в одиночном, так и в сетевом режимах. Кроме того, в состав патча версии 1.0.0 включили и ранее пребывавшие в статусе бета-тестирования элементы обновления.
Напомним, что Mount & Blade II Bannerlord представляет собой стратегическую ролевую игру, действие которой разворачивается в расколотой гражданской войной империи, где от нашего героя традиционно зависит очень многое: от ликвидации бандформирований до непосредственного участия в политической жизни. На сегодняшний день средний пользовательский рейтинг Mount & Blade II Bannerlord в Steam составляет 87 %.
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