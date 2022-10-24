Игры в данном жанре зачастую оцениваются высоко. Что вовсе не случайно.

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3080 за 60 с началом тр в Регарде

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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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Всего через каких-то несколько часов состоится релиз глобальной стратегии Victoria 3, но разработчики из Paradox решили предоставить геймерам возможность ознакомиться с проектом до его выпуска. Да, посредством рецензий, да, отнюдь не все из них написаны компетентными авторами, но определённое представление об игре выстроить всё же можно, тем более что в целом рецензенты остались от проекта в восторге.

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По словам обозревателей, перед нами достойная стратегия, отличающаяся большой глубиной проработки игрового процесса, богатыми геймплейными возможностями и, что немаловажно, привлекательным сеттингом. Как и любая глобальная стратегия, особенно от Paradox, Victoria 3 отличается высоким порогом вхождения, но для значительной части геймеров, которым по душе разбираться в игровых механиках, это только плюс.

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На сегодняшний день средний рейтинг Victoria 3 на Metacritic составляет 84 балла из 100 возможных.