В свежем сезоне игроков ждут новая карта и новая «Легенда».

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Всего через неделю в Apex Legends начнётся очередной контентный сезон, который нарекли Eclipse (Затмение). По традиции, грядущее обновление снабдили сопутствующим геймплейным видеороликом, где можно заметить новое поле боя и новую «Легенду» по имени Каталист.

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Что до Каталист, то она именует себя техноведьмой, а с точки зрения игрового процесса перед нами типичный персонаж-защитник, способный контролировать передвижение противника и преграждать им пути наступления. Ну, или отступления — тут уж зависит от положения вашего отряда на поле брани.

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Запуск сезона Eclipse назначен на 1 ноября.