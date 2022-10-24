Всего через неделю в Apex Legends начнётся очередной контентный сезон, который нарекли Eclipse (Затмение). По традиции, грядущее обновление снабдили сопутствующим геймплейным видеороликом, где можно заметить новое поле боя и новую «Легенду» по имени Каталист.
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Что до Каталист, то она именует себя техноведьмой, а с точки зрения игрового процесса перед нами типичный персонаж-защитник, способный контролировать передвижение противника и преграждать им пути наступления. Ну, или отступления — тут уж зависит от положения вашего отряда на поле брани.
Запуск сезона Eclipse назначен на 1 ноября.