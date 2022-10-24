Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
По Сети начинают распространяться «спойлеры» God of War Ragnarok
Следовательно, надо быть аккуратнее, а то информацией тоже можно отравиться. После долгого голода.
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Так уж складываются обстоятельства последнего времени, что контроль за получателями пресс-версий новых игр либо перестал проводиться вовсе, либо стал осуществляться через пень-колоду. Подобная практика приводит к тому, что ранний доступ к играм получают те, кто не настроены соблюдать правила приличия, и под видом «инсайдеров» публикуют многочисленные сюжетные «спойлеры». Сегодня под раздачу попала God of War Ragnarok, релиз которой должен состояться ещё через две недели.

реклама

Согласно имеющимся сведениям, пока что все обнаруженные «спойлеры» незначительные и не портят эффект неожиданности от местных сюжетных поворотов (если они вообще есть), однако если вы цените ничем не запятнанный игровой процесс, то будьте осторожнее и избегайте неоднозначной информации.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября на консолях PlayStation текущего и прошлого поколений. Возможно, в перспективе новинка заглянет и на PC, но пока что об этом даже разговоры не ведутся. Первые официальные обзоры проекта должны начать появляться 2 ноября.

#god of war ragnarok
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

God of War Ragnarok отправилась в печать
Полное прохождение God of War Ragnarok займёт примерно 40 часов — инсайдер
God of War Ragnarok предсказуемо присвоили «зрелый» возрастной рейтинг
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
41
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
69
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
132
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
56
10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
19
Хорошие бесплатные игры, часть 1
25
Дроны применяемые противником на Украине, их возможности и слабые места (часть 2)
48
Первые впечатления от игры в God of War Ragnarok
11
Апгрейд ПК (абсолютно научная киберфантастика)
8
Сколько стоит «жирная» сборка ПК на GeForce RTX 4090 – самая быстрая видеокарта по неразумной цене
13

Сейчас обсуждают

ExtenZ
17:29
для 1кулерной rtx 2060 что подойдет?
10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
fylval
17:28
Это ты 30 тыс. деньгами называешь? Это ты рубль деньгами обозвал?
Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
Anglesmith
17:28
Одного этанола мало. В процессе гидрирования этилена, который получают из этанола нужен водород. А его дешевле всего из метана получать. В этом случае авиатопливо не зеленое будет.
Билл Гейтс выделил $50 млн на строительство завода по переработке спирта в зеленое авиатопливо
OgoGoLog
17:28
"945 цена это цена фьючерса" "Тут про газ рассказывали нам, что Европа замёрзнет, а газ будет стоить 5000$." Вы сами с этого начали. А потом ускакали на спотовые цены. Ни Китай ни индия не разглашали...
Что ждет Россию в случае ограничения цены на "черное золото"
Вася Стопкин
17:27
Это у тебя пукан горит от твоей брехологии. А что такое нешешбек, если перевести на русский. Ты как мантру повторяешь нешешбек.
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
Lex001
17:25
В точку. Штатовские, европейские ценники в полтора, два раза ниже наших. Да даже, блин, в Казахстане ниже (в том-же филиале казахского днс, что особенно бесит. Сеть магазинов ведь одна и та же)
Видеокарты в России подешевели в 2-5 раз в период с марта по октябрь
fylval
17:23
Ты ещё с США сравни, гений! Где всё на электричестве. Кстати, а электричество есть во всех точках России? Я уж помалкиваю о водопроводе и канализации.
Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
Fess 11fess11
17:21
Можно было бы водить вокруг нее хороводы.
У владельца NVIDIA RTX 4090 прямо во время игры загорелись провода питания видеокарты
pOdOnOg
17:21
Срочно берите. аттракцион невиданной щедрости)
Blizzard предлагает за 50 евро купить в Overwatch 2 облик шестилетней давности
VRoman
17:21
А зачем перерабатывать спирт? Он и так хорошо горит
Билл Гейтс выделил $50 млн на строительство завода по переработке спирта в зеленое авиатопливо
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем