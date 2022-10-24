Следовательно, надо быть аккуратнее, а то информацией тоже можно отравиться. После долгого голода.

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Так уж складываются обстоятельства последнего времени, что контроль за получателями пресс-версий новых игр либо перестал проводиться вовсе, либо стал осуществляться через пень-колоду. Подобная практика приводит к тому, что ранний доступ к играм получают те, кто не настроены соблюдать правила приличия, и под видом «инсайдеров» публикуют многочисленные сюжетные «спойлеры». Сегодня под раздачу попала God of War Ragnarok, релиз которой должен состояться ещё через две недели.

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Согласно имеющимся сведениям, пока что все обнаруженные «спойлеры» незначительные и не портят эффект неожиданности от местных сюжетных поворотов (если они вообще есть), однако если вы цените ничем не запятнанный игровой процесс, то будьте осторожнее и избегайте неоднозначной информации.

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Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября на консолях PlayStation текущего и прошлого поколений. Возможно, в перспективе новинка заглянет и на PC, но пока что об этом даже разговоры не ведутся. Первые официальные обзоры проекта должны начать появляться 2 ноября.