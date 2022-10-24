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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Huawei представила глобальную версию оболочки EMUI 13 с минорными улучшениями
Безопасность, совместное прослушивание аудио, высвобождение лишней памяти и так далее.
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Компания Huawei представила прошивку EMUI 13, предназначенную для телефонов компании, продающихся за пределами Китая. На территории данной страны все новые смартфоны работают под управлением HarmonyOS.

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Многие элементы интерфейса актуальной EMUI 13 для глобального рынка заимствованы из китайской, но и новые «фичи» тоже появились. Например, функция SuperStorage будет отвечать за все процессы по высвобождению места накопителя. При её использовании пользователь сможет освободить до 20 Гбайт места путём сжатия данных неиспользуемых приложений, а также поиска и удаления одинаковых файлов, удаления ненужных файлов из загрузок и так далее.

Функция Drag to Share позволяет с помощью долгого нажатия на текст выбрать картинку или файл, после чего отправить всё это в SuperHub — своеобразный аналог буфера обмена, из которого потом файл, картинку или текст можно переслать уже на любое устройство и любым доступным методом. Также SuperHub позволяет удалять файлы или искать данные в отправленных.

Функция Audio projection обеспечивает трансляцию аудиопотока с одного смартфона на два сопряжённых с ним устройства для воспроизведения (например, на пару наушников). В описании данной программной «фичи» упоминаются FreeBuds Pro 2, поэтому пользователю ещё предстоит выяснить, будет ли Audio projection работать с другими устройствами.

В описании к релизу EMUI 13 также много слов о «прокачанной» системе безопасности оболочки. Пользователи, например, смогут просмотреть информацию о том, как часто установленные приложения используют их личные данные. Вдобавок к этому, система умеет сканировать программы на предмет запрещённых функций или предупреждать о подозрительном поведении отдельных приложений.

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Полный список всех устройств, подлежащих переводу на EMUI 13, будет представлен позже. Скорее всего, в первую волну войдут актуальные флагманы от Huawei.

#huawei #emui 13
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