Главное, что максимально заслуженно.

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RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Песочница Terraria является примером тех игр, которые всей своей статистикой прямо заявляют нам, что для качественного продукта возраст не важен. В следующем году Terraria исполнится двенадцать лет, но проект сохраняет популярность и даже продолжает развиваться. Всё это привело к тому, что Terraria стала первой игрой в истории Steam, которой удалось получить свыше миллиона положительных отзывов (рецензий) от игроков.

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На момент публикации этой заметки данный показатель составлял 1 005 667 положительных отзывов против 22 122 отрицательных отзывов, что даёт нам 97-процентный пользовательский рейтинг.

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Стоит отметить, что в данной заметке речь идёт о статистике, собранной порталом SteamDB по всем языкам рецензий. В конце лета в Сети уже всплывал похожий материал, но тогда речь шла о миллионе отзывов в целом — включая отрицательные.