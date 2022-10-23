Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Terraria стала первой в истории Steam игрой, получившей более миллиона положительных отзывов
Главное, что максимально заслуженно.
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Песочница Terraria является примером тех игр, которые всей своей статистикой прямо заявляют нам, что для качественного продукта возраст не важен. В следующем году Terraria исполнится двенадцать лет, но проект сохраняет популярность и даже продолжает развиваться. Всё это привело к тому, что Terraria стала первой игрой в истории Steam, которой удалось получить свыше миллиона положительных отзывов (рецензий) от игроков.

реклама

На момент публикации этой заметки данный показатель составлял 1 005 667 положительных отзывов против 22 122 отрицательных отзывов, что даёт нам 97-процентный пользовательский рейтинг.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что в данной заметке речь идёт о статистике, собранной порталом SteamDB по всем языкам рецензий. В конце лета в Сети уже всплывал похожий материал, но тогда речь шла о миллионе отзывов в целом — включая отрицательные.

#terraria #re-logic
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Популярная «песочница» Terraria стала первой игрой в Steam с рейтингом 97 % при более 1 миллионе обзоров
Популярная «песочница» Terraria получит вскоре обновление Labor of Love
В Terraria в перспективе может появиться поддержка кроссплея
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько на самом деле стоит иранский дрон Shahed-136, и какие недостатки есть у российской Герани-2
28
Бесплатная криптовалюта от биржи Binance
16
Почему я не буду платить за видеокарты NVIDIA дорого, и сколько я готов дать за GeForce RTX 4090
55
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Октябрь)
23
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
66
Самый дешевый компьютер «из магазина». Часть 2. Intel и сравнение производительности
2
Первые впечатления от игры в God of War Ragnarok
10
Ускоряем старичка: небольшой апгрейд старого ноутбука Samsung 350V5C-S0Z (NP350V5C-S0ZRU)
40
Апгрейд ПК (абсолютно научная киберфантастика)
6
Сколько стоит «жирная» сборка ПК на GeForce RTX 4090 – самая быстрая видеокарта по неразумной цене
12

Сейчас обсуждают

ffe
15:28
>>Полиция уже возбудила дело о мошенничестве в особо крупном размере --- Дескать, мошенничество, нарушен закон, блаблабла - вот мы и возбудились. На самом же деле эти шариковы со свистками просто зави...
Мошенники "скормили" банкоматам "Альфа-банка" 60 млн рублей фальшивых купюр номиналом 5 тысяч
Famas
15:25
Чего автор не пишет про то как этот дрон попал в мусульманский детсад для девочек и сколько трупов вынесли оттуда и сколько стало калеками? Муфтият тоже молчит да ? Догадайся что мусульмане Украины...
Сколько на самом деле стоит иранский дрон Shahed-136, и какие недостатки есть у российской Герани-2
Astartis
15:25
Чувак, обзор всего из двух игр?! Серьёзно?! Это диз.
Хорошие бесплатные игры, часть 1
Игорь Николаев
15:23
Пипец, наконец то вышла одна игра где запустилась в 2к не адо теперь везде её пихать, правда без лучей как на старших консолях. Будь там лучи то не факт что и 1080р потянула бы.
Скандал, связанный с низкой производительностью Xbox Series S, продолжает набирать обороты
Famas
15:21
Смотри я в отличии от тебя промытыш "ВИО" имею реальную власть над 1400+ сотрудниками из которых 625 это выходцы из твоей страны. Твой пост в отношении этноса укр и попустительство со стороны админи...
Дроны применяемые противником на Украине, их возможности и слабые места (часть 2)
Davis87
15:20
у меня новых hdd нет, в компе стоят пару 7+ лет seagate на террабайт - работают без проблем. Есть еще пара wd такого же объема 4-5-летний, тоже робят норм. Пока ни один из дисков у меня вообще не умир...
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
Игорь Николаев
15:19
Память GDDR6 320 bit. Это чё по твоему ОЗУ? Ты понимаешь что это не комп и чип заказной для консолей. Память раздельная 10 гб высокоскоростной для видеокарты и 6гб для процессора. У пс5 память общая. ...
Скандал, связанный с низкой производительностью Xbox Series S, продолжает набирать обороты
Marius
15:15
Все лучшее для дорогих россиян! Всем миром!
На Украине хотят создать дрон, превосходящий "Герани"
r0b0tf00t
15:08
Так потому что дерьмо игра, последние фишки применяют
Похоже, в Call of Duty Modern Warfare II появится режим с зомби
ахахаxа
15:06
партия давно лишена госфинансирования,они деньги на яблоко берут где-то на стороне,но не от государства
Московский депутат Дикарев попал под суд из-за картинки на аватаре другого пользователя ВКонтакте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем