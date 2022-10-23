Песочница Terraria является примером тех игр, которые всей своей статистикой прямо заявляют нам, что для качественного продукта возраст не важен. В следующем году Terraria исполнится двенадцать лет, но проект сохраняет популярность и даже продолжает развиваться. Всё это привело к тому, что Terraria стала первой игрой в истории Steam, которой удалось получить свыше миллиона положительных отзывов (рецензий) от игроков.
реклама
На момент публикации этой заметки данный показатель составлял 1 005 667 положительных отзывов против 22 122 отрицательных отзывов, что даёт нам 97-процентный пользовательский рейтинг.
Стоит отметить, что в данной заметке речь идёт о статистике, собранной порталом SteamDB по всем языкам рецензий. В конце лета в Сети уже всплывал похожий материал, но тогда речь шла о миллионе отзывов в целом — включая отрицательные.