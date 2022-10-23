В пятницу состоялся релиз супергеройского боевика Gotham Knights с опцией кооперативного прохождения. Ещё до его запуска в продажу рецензенты обрушились на проект с критикой местного «мёртвого» игрового мира, слабенькую боевую систему и огромные проблемы с технической частью, а именно — ошибки в освещении. Безусловно, и без данных рецензий Gotham Knights вряд ли бы ожидал большой успех, но «разнос» со стороны обозревателей явно не поспособствовал развитию проекта.
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Что мы и видим по итогам статистики первых двух пострелизных дней, выпавших, между прочим, на выходные. По статистике, за последние двое суток пиковый «онлайн» Gotham Knights в Steam составил чуть больше 24 тысяч пользователей. Средний пользовательский рейтинг проекта составляет всего 65 %, а игроки в основном жалуются на большие проблемы с оптимизацией и неинтересный пустой мир.
Любопытно, что игроки в данном случае полностью едины во мнении с профессиональными рецензентами. Так, по словам первых, единственное, что «вытягивает» Gotham Knights и не превращает новинку в полнейший и беспросветный провал — это добротная проработка персонажей и местной сюжетной линии.