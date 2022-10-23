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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, в Call of Duty Modern Warfare II появится режим с зомби
Что странно: обычно это прерогатива подсерии Black Ops.
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Датамайнеры, инсайдеры и прочие снабженцы игровых новостников различной информацией нередко, а если говорить откровенно, то в большинстве случаев оказываются правы в своих «предсказаниях», поэтому относиться к распространяемой ими информации имеет смысл с чуть большим вниманием. Несколько часов назад, например, датамайнер cod_sploitzimgz опубликовал информацию о том, что в Call of Duty Modern Warfare II может появиться режим, так или иначе связанный с зомби.

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Соответствующие сведения он раздобыл в файлах игры, доступных сейчас для загрузки всем предзаказчикам проекта. Выглядит это всё весьма странно, поскольку зомби-режимы являются прерогативой подсерии Black Ops, однако ранее о вероятности появления соответствующего режима в Modern Warfare II сообщал не кто иной, как авторитетный инсайдер Том Хендерсон, по сведениям которого, зомби в новинке появиться могут, но когда и в каком формате — досконально пока неизвестно.

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В настоящее время предзаказчики Modern Warfare II резвятся в одиночной кампании проекта в рамках спецпредложения за оформление предзаказа. Формально же релиз игры состоится только на следующей неделе, 28 октября.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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