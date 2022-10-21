Релиз — 2 декабря. Теперь «железобетонно».

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Разработчики из возглавляемой Гленом Скофилдом студии Striking Distance поделились радостным известием: их космический хоррор The Callisto Protocol, во многом являющийся идейным наследником Dead Space, отправился в печать. Как вы уже знаете, данный статус в наши дни почти полностью утратил свой первоначальный смысл, сохранившись лишь в роли традиции геймдева и как своеобразный этап в жизни проекта.

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Технически отправка в печать означает завершение работ над The Callisto Protocol и фиксирование обозначенной ранее даты выхода — 2 декабря. Теперь если дата будет изменена, то это произойдёт только на фоне обстоятельств непреодолимой силы. И хоть подобное развитие событий чрезвычайно маловероятное, но списывать его со счетов не стоит.

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The Callisto Protocol создаётся для всех актуальных платформ.