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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Системные требования ремейка Resident Evil 4 оказались максимально демократичными
Если, конечно, не учитывать сноски, означающие доп. требования при активации трассировки лучей.
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Сегодня стартовал приём предварительных заказов на ремейк Resident Evil 4. В России вследствие приостановки компанией Capcom своей деятельности на фоне глобальных перемен в мире предзаказ недоступен, но полезную информацию из данного события выудить всё же можно. В частности, стали известны минимальные и рекомендованные системные требования новинки.

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В целом требования оказались максимально демократичными, учитывая, что проект относится к категории современных с релизом в середине следующей весны. Ремейк Resident Evil 4 также поддерживает трассировку лучей, и для данной опции разработчики дополнительно указали рекомендуемые графические ускорители обоих производителей, что недвусмысленно намекает на тот факт, что местный рейтрейсинг будет реализован посредством DirectX Raytracing (DXR).

Минимальные требования выглядят следующим образом:

  • процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-7500;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 560 или NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti;
  • операционная система Windows 10;
  • при активации трассировки лучей рекомендуется видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2060.

Рекомендованные требования:

  • процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070;
  • операционная система Windows 10;
  • при активации трассировки лучей рекомендуется видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2070.
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Релиз ремейка Resident Evil 4 назначен на 24 марта следующего года на всех актуальных платформах. В списке поддерживаемых имеется русский язык с полным дубляжом.

#capcom #resident evil 4 #resident evil 4 remake
2
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