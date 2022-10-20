Разработчики из Respawn Entertainment совместно с Electronic Arts опубликовали релизный трейлер нового сезона «Затмение» для сетевого шутера Apex Legends, контент которого появится в игре с 1 ноября.
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В центре сюжета даже этого ролика — Тресса Смит или Каталист — первый трансгендерный персонаж во вселенной Apex Legends. С выходом соответствующего апдейта в игре появится уже пятая по счёту карта, на которой геймерам нужно будет сражаться на расколотой луне Сиары. Удивляет только, что разработчики до сих пор не соизволили рассказать о ней во всех подробностях.
Также с 1 ноября у игроков появится возможность отправлять подарки своим друзьям — это можно будет делать начиная с 10 уровня учётной записи, а в друзьях при этом надо состоять не менее двух недель.