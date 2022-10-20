При слове «эксперты» в данном случае смеяться не надо.

Завтра состоится релиз супергеройского боевика Gotham Knights, однако разработчики и издатели проекта сняли эмбарго на публикацию рецензий и обзоров, чем, по всей видимости, нанесли сокрушительный удар по своей репутации. Как передают обозреватели, у Gotham Knights имеются большие проблемы во многих технических и графических аспектах.

реклама

В частности, специалисты Digital Foundry (технического подразделения издания Eurogamer) рапортуют, что в Gotham Nights наблюдаются недоработки с освещением и выделением моделей на фоне игрового окружения. Эффекты частиц, как то — дождя — в Gotham Knights также незаметны. Учитывая, что игра в основном происходит в ночное время суток, данные недоработки особенно сильно бросаются в глаза. В целом все эти мелкие на первый взгляд недоработки приводят к одной глобальной проблеме: теряется атмосфера Готэма как мрачного города, раздираемого очень хорошо организованной преступностью.

Дополнительно рецензенты отмечают, что хоть игровой мир в Gotham Knights и открытый, но абсолютно безжизненный и лишённый активностей: NPC на улицах нет, случайных встреч нет, никаких событий также нет.

Специалисты подтвердили, что на консолях Gotham Knights работает в режиме 4K@30fps, однако во многих сценах производительности приставок текущего поколения не хватает, в результате чего частота кадров проседает вплоть до 20—27 fps, что иначе как катастрофой назвать невозможно. Вдобавок в новинке наблюдаются большие проблемы с загрузками: запуск игры может достигать двадцати и более секунд, что для консолей текущего поколения, одним из главных маркетинговых штампов при анонсе которых было наличие SSD, абсолютно неприемлемо.

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Очевидно, завтра Gotham Knights ждёт сокрушительный разгром со стороны простых пользователей.