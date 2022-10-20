Завтра состоится релиз супергеройского боевика Gotham Knights, однако разработчики и издатели проекта сняли эмбарго на публикацию рецензий и обзоров, чем, по всей видимости, нанесли сокрушительный удар по своей репутации. Как передают обозреватели, у Gotham Knights имеются большие проблемы во многих технических и графических аспектах.
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В частности, специалисты Digital Foundry (технического подразделения издания Eurogamer) рапортуют, что в Gotham Nights наблюдаются недоработки с освещением и выделением моделей на фоне игрового окружения. Эффекты частиц, как то — дождя — в Gotham Knights также незаметны. Учитывая, что игра в основном происходит в ночное время суток, данные недоработки особенно сильно бросаются в глаза. В целом все эти мелкие на первый взгляд недоработки приводят к одной глобальной проблеме: теряется атмосфера Готэма как мрачного города, раздираемого очень хорошо организованной преступностью.
Дополнительно рецензенты отмечают, что хоть игровой мир в Gotham Knights и открытый, но абсолютно безжизненный и лишённый активностей: NPC на улицах нет, случайных встреч нет, никаких событий также нет.
Специалисты подтвердили, что на консолях Gotham Knights работает в режиме 4K@30fps, однако во многих сценах производительности приставок текущего поколения не хватает, в результате чего частота кадров проседает вплоть до 20—27 fps, что иначе как катастрофой назвать невозможно. Вдобавок в новинке наблюдаются большие проблемы с загрузками: запуск игры может достигать двадцати и более секунд, что для консолей текущего поколения, одним из главных маркетинговых штампов при анонсе которых было наличие SSD, абсолютно неприемлемо.
Очевидно, завтра Gotham Knights ждёт сокрушительный разгром со стороны простых пользователей.