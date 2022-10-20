И не простой, а в издании «Игра года».

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Трудно сказать, решили в Epic Games Store вместе с Bethesda пошутить на фоне крайне напряжённой геополитической обстановки в мире, но сегодня в магазине началась раздача постапокалиптической ролевой игры Fallout 3 в издании «Игра года», в состав которого помимо основной игры включены и пять контентных дополнений к ней. Все желающие, в том числе в России, несмотря на тот факт, что Bethesda приостановила в нашей стране свою деятельность, могут забрать подарок в вечное пользование.

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Вместе с Fallout 3 сегодня также можно забрать ролевой экшен с элементами приключения Evoland Legendary Edition. Проект вышел в 2019 году и представляет собой один из тех проектов, которые мало кому известны, но при этом отличаются высоким качеством исполнения.

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На следующей неделе в EGS можно будет забрать хоррор-приключение Saturnalia и пошаговую стратегию Warhammer 40,000 Mechanicus.