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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В EGS началась раздача Fallout 3
И не простой, а в издании «Игра года».
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Трудно сказать, решили в Epic Games Store вместе с Bethesda пошутить на фоне крайне напряжённой геополитической обстановки в мире, но сегодня в магазине началась раздача постапокалиптической ролевой игры Fallout 3 в издании «Игра года», в состав которого помимо основной игры включены и пять контентных дополнений к ней. Все желающие, в том числе в России, несмотря на тот факт, что Bethesda приостановила в нашей стране свою деятельность, могут забрать подарок в вечное пользование.

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Вместе с Fallout 3 сегодня также можно забрать ролевой экшен с элементами приключения Evoland Legendary Edition. Проект вышел в 2019 году и представляет собой один из тех проектов, которые мало кому известны, но при этом отличаются высоким качеством исполнения.

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На следующей неделе в EGS можно будет забрать хоррор-приключение Saturnalia и пошаговую стратегию Warhammer 40,000 Mechanicus.

#epic games #epic games store
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