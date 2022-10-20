Как и любая крупная компания, Valve отличается инерционностью: изменения в ней если и происходят, то медленно, порой не поспевая за стремительно меняющимся миром. Дальше так продолжаться не может, поэтому в Valve выпустили обновлённую документацию Steamworks для разработчиков игр, в которой содержится заявление о более частом обновлении региональных цен в Steam.
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Вносить изменения будут с учётом нескольких факторов, включая индекс потребительских цен и курс обмена валют. Непосредственно обновлять цены по-прежнему будут сами разработчики и издатели игр: Valve со своей стороны будет лишь давать рекомендации.
Насколько сильно возрастёт частота соответствующих обновлений, не уточняется.