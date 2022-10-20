Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Valve будет чаще менять региональные цены в Steam
До сей поры в компании не могли угнаться за изменениями в глобальной экономике.
рекомендации
Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3060 Gigabyte за 30 с началом
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

Как и любая крупная компания, Valve отличается инерционностью: изменения в ней если и происходят, то медленно, порой не поспевая за стремительно меняющимся миром. Дальше так продолжаться не может, поэтому в Valve выпустили обновлённую документацию Steamworks для разработчиков игр, в которой содержится заявление о более частом обновлении региональных цен в Steam.

реклама

Вносить изменения будут с учётом нескольких факторов, включая индекс потребительских цен и курс обмена валют. Непосредственно обновлять цены по-прежнему будут сами разработчики и издатели игр: Valve со своей стороны будет лишь давать рекомендации.

рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Насколько сильно возрастёт частота соответствующих обновлений, не уточняется.

#steam #valve
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Valve выпустила обновлённое мобильное приложение Steam
Valve зарегистрировала торговую марку Neon Prime — геймеры гадают, что это значит
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
329
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
26
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
108
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
48
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
21
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
96
Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4
12
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
55
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
53
6 необычных гоночных игр
9

Сейчас обсуждают

fylval
18:50
Сколько метров за ним?
На Украине запустили электронный сервис по продаже дров «еДрова»
Эовейн Триада
18:48
Цены скинут да. А что обесценивается... сейчас берут комп на много лет, это вообще неважно, кроме пары студентов и школьников. Взяв любой AMD 7XXX его будешь менять уже на какие-то совсем отдалённые п...
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
Edekker
18:47
Мне через 8 лет на пенсию.... Вот тадысь и выберу себе напоиграЦЦо)))...
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
den fed
18:46
тебя не устраивает размер его члена ?
Искусственный интеллект научился удалять объекты на фото, заменяя их на выбранные
deinstalation
18:44
при попытке купить более 15 кубометров еДров открывается шанс дополнительно получить по еБалу.
На Украине запустили электронный сервис по продаже дров «еДрова»
Slow Mo
18:43
Дураку и говно сладкое,4090 кроме производительности одни минусы :(жор,размер, цена ужасные)
Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
Asker 013
18:40
Полупроводники становятся суверенным достоянием государств... конец глобализма - вот, что это значит...Каждый, как наседка прячет свой козырь под себя -грядёт большая переоценка ! Правда некоторые тян...
Samsung приостановила строительство новой фабрики в Техасе (США)
Katsnelson
18:39
Ну так купи новый и закрой тему)
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
Евген Матвиец
18:37
Для чего вообще создавался портал "Овер"? Накуй статьи про гениколога?
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
LoL
18:36
У меня на одном ссд 398 получалось)) В теме по линх есть схожий 3600@4200 378 гигапопугаев)) Псс, у тебя невязка гуляет ;)
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем