Различия есть, куда без них.

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Компания Google представила мобильную операционную систему Android 13 Go Edition, которая представляет собой упрощённую версию представленной примерно два месяца назад Android 13. Производитель позиционирует Go Edition в качестве ОС, предназначенной для установки на недорогие смартфоны. Но отличия между двумя операционками имеются.

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Так, Android 13 Go Edition обладает видоизменённым интерфейсом по сравнению с предыдущими редакциями. Оформление Material You теперь есть и здесь — причём, с динамическими цветами, как и в случае с полноценной Android. Или взять, например, темы на экране блокировки и меню быстрых настроек — они идентичны с теми, что применяются на смартфонах Pixel.

В свежей Android 13 Go есть также поддержка обновлений системы Google Play (Project Mainline), которая позволяет значительно упростить установку обновлений Android и приложений на телефон. В этом случае все апдейты доставляются напрямую от Google для пользователей.

Из других особенностей Android 13 Go:

приложение Discovery, которое рекомендует пользователю подборки контента и статей;

уменьшенный размер приложений из-за отказа от лишних макетов интерфейса;

сокращение потребления памяти с помощью более активного освобождения неиспользуемой памяти.

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В Google подчёркивают, что облегчённая версия Android 13 включает в себя некоторые возможности основной операционной системы.