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Новости Software Игнатий Колыско
Онлайн-игра New World получила масштабное «песочное» обновление Brimstone Sands
Новые локации, квесты, враги, механики и даже ветки прокачки.
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Неплохо стартовавшая в своё время ролевая онлайн-игра New World получила масштабное обновление Brimstone Sands, которое добавило в клиент множество нового контента. Авторы, как уже становится традицией для подобных случаев, говорят о самой большой прибавке за всё время существования проекта.

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Итак, с выходом Brimstone Sands в игре появилась большая дополнительная зона с песками. Так геймеры смогут найти много новых квестов и врагов, а также пройти новую сюжетную арку с интересными ходами. Из уникальной экипировки в New World появились «великие» мечи, а по части прокачки можно будет обратить взор на две ветки (для защиты и атаки).

Также Brimstone Sands добавила в клиент New World свежий набор испытаний, пачку способностей и кое-что ещё по мелочи. Новичкам игра сможет предложить переработанные стартовые локации, оптимизированные цепочки квестов и более выверенную сюжетную линию.

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Разработчики New World также напоминают, что в период с 18 октября по 1 ноября в New World пройдёт специально тематическое мероприятие в честь Хэллоуина. Игроки 35 уровня и выше смогут выбить специальные награды за прохождение уникального испытания.

#amazon #new world
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