Новые локации, квесты, враги, механики и даже ветки прокачки.

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Неплохо стартовавшая в своё время ролевая онлайн-игра New World получила масштабное обновление Brimstone Sands, которое добавило в клиент множество нового контента. Авторы, как уже становится традицией для подобных случаев, говорят о самой большой прибавке за всё время существования проекта.

реклама

Итак, с выходом Brimstone Sands в игре появилась большая дополнительная зона с песками. Так геймеры смогут найти много новых квестов и врагов, а также пройти новую сюжетную арку с интересными ходами. Из уникальной экипировки в New World появились «великие» мечи, а по части прокачки можно будет обратить взор на две ветки (для защиты и атаки).

Также Brimstone Sands добавила в клиент New World свежий набор испытаний, пачку способностей и кое-что ещё по мелочи. Новичкам игра сможет предложить переработанные стартовые локации, оптимизированные цепочки квестов и более выверенную сюжетную линию.

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Разработчики New World также напоминают, что в период с 18 октября по 1 ноября в New World пройдёт специально тематическое мероприятие в честь Хэллоуина. Игроки 35 уровня и выше смогут выбить специальные награды за прохождение уникального испытания.