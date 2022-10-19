CD Projekt RED продолжает хвастать статистикой Cyberpunk 2077, к которой непосредственно данная игра имеет крайне непрямое отношение. По словам представителей студии, за последний месяц число активных игроков, ежедневно заходящих в Cyberpunk 2077, составляло один миллион человек.
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Важно помнить, что данное обстоятельство — следствие вышедшего недавно очень популярного аниме-сериала Cyberpunk Edgerunners, на фоне которого многие геймеры решили либо вернуться в Найт-Сити, либо начать прохождение заново. Частично за столь позитивную для студии CD Projekt RED статистику также отвечает анонсированное дополнение Phantom Liberty, релиз которого состоится только в следующем году, а также релиз обновления версии 1.6. Впрочем, не стоит заниматься самообманом: главная и практически единственная причина — именно аниме-сериал.
1 million active players each day for four weeks in a row - Night City sure is thriving!— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 19, 2022
Your passion and continued support leave us speechless 💛
Thank you, Chooms! pic.twitter.com/wJjqS5CMd5
В настоящее время CD Projekt RED планирует выпустить полноценное продолжение Cyberpunk 2077. Что касается дополнения Phantom Liberty, то оно будет первым и единственным из числа крупных сюжетных аддонов.