Весьма, к слову, ожидаемо.

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Вчера вечером платформер Crash Bandicoot 4 It’s About Time добрался до Steam, ранее присутствуя на PC лишь в Battle.net. Первоначально геймеры предположили, что данное событие станет для четвёртой номерной части приключений Крэша вторым рождением на PC, но на практике оказалось, что если это и можно назвать рождением, то уже сразу в мёртвом виде.

реклама

Как гласит статистика портала SteamDB, пользователям Steam платформер Crash Bandicoot 4 оказался совсем не нужен: пиковое число игроков составило всего 246 человек, а на момент публикации данной заметки их и вовсе было 142 пользователя.

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что несмотря на отсутствие спроса, в целом у Crash Bandicoot 4 наблюдаются высокие пользовательские оценки. Скорее всего, все, кто хотели пройти PC-версию данного проекта, сделали это ещё год назад через Battle.net, отсюда и такие печальные результаты.