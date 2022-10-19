Вчера вечером платформер Crash Bandicoot 4 It’s About Time добрался до Steam, ранее присутствуя на PC лишь в Battle.net. Первоначально геймеры предположили, что данное событие станет для четвёртой номерной части приключений Крэша вторым рождением на PC, но на практике оказалось, что если это и можно назвать рождением, то уже сразу в мёртвом виде.
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Как гласит статистика портала SteamDB, пользователям Steam платформер Crash Bandicoot 4 оказался совсем не нужен: пиковое число игроков составило всего 246 человек, а на момент публикации данной заметки их и вовсе было 142 пользователя.
Стоит отметить, что несмотря на отсутствие спроса, в целом у Crash Bandicoot 4 наблюдаются высокие пользовательские оценки. Скорее всего, все, кто хотели пройти PC-версию данного проекта, сделали это ещё год назад через Battle.net, отсюда и такие печальные результаты.