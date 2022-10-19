Как бы теперь Steam не заблокировали, ведь на нём эта игра тоже есть.

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Для ресурсов, так или иначе связанных с видеоиграми, агрегатор Metacritic является незаменимым инструментом для создания материалов на тему принятия тех или иных игр сообществом в целом и рецензентами в частности. Что ж, с сегодняшнего дня получать эту информацию новостники смогут только через VPN или иные формы обхода блокировок: сегодня Metacritic попал в Реестр запрещённых сайтов.

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Причиной, по которой Metacritic внесли в список запрещённых сайтов, стала страница игры Weedcraft Inc., посвящённая выращиванию и распространению марихуаны — той самой «травки», с которой во многих частях света, включая вполне себе «успешные», идёт ожесточённая борьба. В России, к сожалению, эта борьба в очередной раз вылилась в блокировку целого ресурса, где полно и полезного контента.

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Стоит отметить, что релиз Weedcraft Inc., которой теперь создали лишнюю бесплатную рекламу, состоялся аж в 2019 году, но обратили на неё внимание почему-то только вчера, а в действие решение было приведено сегодня. Хотелось бы верить, что данное решение будет отменено.