Последнее время от разработчиков видеоигр приходят тревожные известия, которые заставляют задуматься о двух вещах: о долговечности консолей текущего поколения (PS5 и Xbox Series) и о способностях конкретных девелоперов к оптимизации. Возможно, проблема кроется сразу в двух этих аспектах, поэтому некоторые новые проекты на данных консолях идут с ограничением в 30 кадров в секунду. Не стоит объяснять, какие эмоции это вызывает у избалованных 60 кадрами в секунду пользователей консолей, которых до этого убеждали в «кинематографичности» вдвое меньшего фреймрейта.
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Подхватить тему решили и представители студии Striking Distance. По их словам, их хоррор The Callisto Protocol будет снабжён режимом «производительности», при активации которого игра будет функционировать при шестидесяти кадрах в секунду. В каком разрешении при этом игра будет работать, и насколько сильно придётся пожертвовать детализацией картинки, не уточняется.
Релиз The Callisto Prototol назначен на 2 декабря. Проект создавался под руководством создателя оригинальной Dead Space Глена Скофилда, поэтому не стоит удивляться тому, что многое в «Каллисто», включая даже анимации движений главного героя, напоминает культовый космический хоррор.