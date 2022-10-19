Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
The Callisto Protocol на консолях будет иметь режим «производительности» с 60 fps
Это мы, типа, должны сейчас радоваться начать. На фоне новостей о других играх.
рекомендации
Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 за 30 с началом в Ситилинке
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Последнее время от разработчиков видеоигр приходят тревожные известия, которые заставляют задуматься о двух вещах: о долговечности консолей текущего поколения (PS5 и Xbox Series) и о способностях конкретных девелоперов к оптимизации. Возможно, проблема кроется сразу в двух этих аспектах, поэтому некоторые новые проекты на данных консолях идут с ограничением в 30 кадров в секунду. Не стоит объяснять, какие эмоции это вызывает у избалованных 60 кадрами в секунду пользователей консолей, которых до этого убеждали в «кинематографичности» вдвое меньшего фреймрейта.

реклама

Подхватить тему решили и представители студии Striking Distance. По их словам, их хоррор The Callisto Protocol будет снабжён режимом «производительности», при активации которого игра будет функционировать при шестидесяти кадрах в секунду. В каком разрешении при этом игра будет работать, и насколько сильно придётся пожертвовать детализацией картинки, не уточняется.

рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз The Callisto Prototol назначен на 2 декабря. Проект создавался под руководством создателя оригинальной Dead Space Глена Скофилда, поэтому не стоит удивляться тому, что многое в «Каллисто», включая даже анимации движений главного героя, напоминает культовый космический хоррор.

#the callisto protocol #striking distance
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

The Callisto Protocol будут поддерживать не четыре года, а один
Прохождение кампании хоррора The Callisto Protocol займёт порядка 14 часов
Видео: сюжетно-геймплейный трейлер хоррора The Callisto Protocol с актрисой из сериала «Пацаны»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
249
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
147
Мощнейшая, но непростая сборка с новым флагманом GeForce RTX 4090
34
Как организовать охлаждение игрового компьютера
33
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
17
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
69
3-я Мировая война начнётся в космосе – почему США и РФ могут начать сбивать спутники на орбите
17
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
35
Топ самых известных и лучших космических аппаратов мира
5
Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4
5

Сейчас обсуждают

Chimbal
15:18
К советам и предложениям я всегда прислушиваюсь, и в силу возможностей реализую хорошие идеи и предложения, если они конечно написаны адекватно без попыток меня унизить и оскорбить лично, и прочего не...
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
Дмитрий
15:18
6500 уже тоже не особо нужна на озоне за ее цену продают 1660 супер. даже дешевле
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Горизонт Событий
15:09
пипец скоро выкладывать видосы можно будет только за деньги
YouTube завершает эксперимент - 4K только для премиум-клиентов
wwr222
15:06
Палит 3060 - мусор. Продавец - майнер. "Результаты меня впечатлили. 65 градусов при 44% оборотов вентиляторов. Я доволен обслуживанием" - а чему радоваться? Смотрим на частоту: 1530МГц, карта безбожно...
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
OgoGoLog
15:03
Вы недооцениваете криворукость разрабов.
По версии Intel, процессор Core i9-13900K в среднем на 11% лучше AMD Ryzen 9 7950X
Андрей Маликов
15:02
точно, в ЕС Ауди с кондиционером и полным электронным фаршем по цене Лады в РФ )))
Россия создаст собственный «нефтяной флот» для свободного экспорта без «потолка цен»
Гоогле Гооглев
15:02
Зачем?
Ученые США вывели в лаборатории новый вариант COVID-19, который убил более 80% мышей
Андрей Маликов
15:01
слышишь ты ГОСДЕПовская шафка, НефтеТанкерыРФ не имеют аналогов в мире, абсолютная безупречность
Россия создаст собственный «нефтяной флот» для свободного экспорта без «потолка цен»
Артём Николаев
15:01
На userbenchmark уже есть инфа, там на AMD смотреть бесполезно, но относительно 12900k преимущество 10-13% в малопотоках и 36% в много.
По версии Intel, процессор Core i9-13900K в среднем на 11% лучше AMD Ryzen 9 7950X
Валерий Климовец
15:00
Чем больше таких студенток - тем дешевле эти проститутки по окончании вуза. И тем дешевле эти грузчики.
Нейросеть помогает студентам получать пятерки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем