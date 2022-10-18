Говорят, оправданы почти все ожидания.

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Уже завтра, а если точнее, то через каких-то несколько часов, состоится запуск PC-версии сборника Uncharted Legacy of Thieves Collection. По сформировавшемуся за последние годы неписаному правилу незадолго до релиза следуют публикации рецензий от профессиональных обозревателей, вот и в случае с вышеуказанным сборником Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельного дополнения Uncharted The Lost Legacy ситуация аналогичная.

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Сегодня эмбарго на публикацию рецензий на PC-версию сборника было снято, и Сеть стали заполнять первые обзоры. Согласно им, компьютерная версия Uncharted Legacy of Thieves Collection оправдала почти все ожидания, радует богатством графических настроек и полной поддержкой стандартного компьютерного управления. В остальном перед нами всё та же Uncharted 4 с самостоятельным дополнением. И если приключения Натана Дрейка являются культовыми в своём классе, то самостоятельное дополнение Uncharted The Lost Legacy и его смысл многими геймерами были не поняты.

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На момент публикации данной заметки средний рейтинг сборника на агрегаторе Metacritic составлял 88 баллов из 100 возможных.