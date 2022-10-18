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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Marvel’s Spider-Man 2 подтвердили, что план по выпуску игры в 2023 году остаётся в силе
Впрочем, и не такие планы разбивались о твёрдую реальность.
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Осенью прошлого года Insomniac Games объявила о работе над Marvel’s Spider-Man 2 — продолжении приключений Человека-паука. С тех пор никаких официальных подробностей данного проекта не поступало, что логично стало вызывать у игроков чувство тревоги, связанной, в том числе, с обозначенным на момент анонса «окном» релиза в 2023 году.

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Понимая, что дальше молчать уже нельзя — можно домолчаться до большой беды — в Insomniac решили прокомментировать опасения геймеров. По словам представителей студии, переживать не о чем: коллектив успешно выполняет поставленные задачи, а релиз по-прежнему запланирован на следующий год.

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Как справедливо отметили в Insomniac, презентация видеоигр требует времени, усилий, ресурсов и координации. Иными словами, когда все эти условия будут соблюдены, нам наконец-то продемонстрируют игровой процесс сиквела.

#insomniac games #marvels spider-man 2
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