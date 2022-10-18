Так теперь называются российские клиенты World of Tanks и World of Warships соответственно.

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Как известно, весной кипрская компания Wargaming совершила нечто невообразимое: объявила об уходе с российского и белорусского рынков, являющихся двумя основными для её продуктов, и передала управление соответствующими клиентами игр World of Tanks («Мир танков»), World of Warships («Мир кораблей») и Tanks Blitz компании Lesta Games. Можно было предположить, что показатели «онлайна» данных продуктов пострадают, но нет: на самом деле игры едва ощутили какие бы то ни было изменения.

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Как передаёт ТАСС со ссылкой на комментарий директора по продукту Tanks Blitz Павла Степанова, ежедневная аудитория «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz сейчас составляет 1,5 миллиона игроков, что почти полностью (на 97 %) соответствует базовому показателю до переименования данных проектов и их перехода под управление Lesta Games.

По словам Степанова, игроки могли выбирать, в какую версию — европейскую или российско-белорусскую — они хотят играть, и большая часть российской и белорусской аудитории отдала предпочтение варианту под эгидой Lesta Games.

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Ситуация вполне ожидаемая, учитывая тот факт, что за пределами СНГ «Танки» даже близко не пользуются той же популярностью, что имеют в Союзном Государстве.