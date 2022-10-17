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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Критики высоко оценили A Plague Tale Requiem
Первые рецензии пошли.
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До релиза A Plague Tale Requiem остаются считанные часы, и сегодня, как и было обещано, обозреватели начали публиковать первые рецензии на новинку. Учитывая, что «Реквием» представляет собой более детально проработанный сиквел тепло принятой в своё время A Plague Tale Innocence, примерно представить себе уровень принятия новых приключений Амиции и Гуго можно было без особого труда. И вот, эти представления полностью оправдались.

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На момент публикации данных строк средний рейтинг A Plague Tale Requiem на агрегаторе Metacritic составлял 83 балла из 100 возможных. Рецензенты и критики отмечают качественную проработку игрового мира, расширившийся масштаб локаций, а также великолепную и эмоциональную подачу сюжета — истории сестры с братом, спасающихся от инквизиции и преодолевающих многочисленные препятствия на пути к цели.

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A Plague Tale Requiem создана для PC и консолей текущего поколения.

#asobo studio #focus entertainment #a plague tale requiem
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