Первые рецензии пошли.

До релиза A Plague Tale Requiem остаются считанные часы, и сегодня, как и было обещано, обозреватели начали публиковать первые рецензии на новинку. Учитывая, что «Реквием» представляет собой более детально проработанный сиквел тепло принятой в своё время A Plague Tale Innocence, примерно представить себе уровень принятия новых приключений Амиции и Гуго можно было без особого труда. И вот, эти представления полностью оправдались.

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На момент публикации данных строк средний рейтинг A Plague Tale Requiem на агрегаторе Metacritic составлял 83 балла из 100 возможных. Рецензенты и критики отмечают качественную проработку игрового мира, расширившийся масштаб локаций, а также великолепную и эмоциональную подачу сюжета — истории сестры с братом, спасающихся от инквизиции и преодолевающих многочисленные препятствия на пути к цели.

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A Plague Tale Requiem создана для PC и консолей текущего поколения.