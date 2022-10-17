Это что, в знак протеста?

Компания Sony уже не первый месяц выражает своеобразный протест на фоне сделки между Microsoft и Activision Blizzard, опасаясь, что получив вместе с холдингом и все его игровые франшизы рэдмондцы попросту сделают их эксклюзивными для PC (Windows) и Xbox. В особенности Sony волнует судьба серии Call of Duty, которую компания считает не имеющей аналогов, и исчезновение которой с консолей PlayStation может влететь компании в большие убытки.

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К сожалению, Sony почему-то предпочитает не упоминать, что сама не гнушается производством эксклюзивных игр. Более того, как передаёт инсайдер Милли Аманд, презентация PlayStation Showcase, которая должна была пройти 20 октября, была отложена на неопределённый срок. Как сообщается, данное мероприятие каким-то образом добавило бы Microsoft дополнительных очков и ускорило бы процесс рассмотрения сделки со стороны антимонопольных регуляторов.

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Как эти вещи связаны, мы тоже не особо понимаем. Ситуация очень странная, поэтому имеет смысл дождаться официального комментария от Sony. По всей видимости, именно на этой выставке должны были рассказать о будущем Silent Hill, а также презентовать новый проект Хидео Кодзимы.