Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или просто на рабочих местах. Соответствующую информацию опубликовало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ведомства.
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Вместо иностранных мессенджеров рекомендуется перейти на «VK Мессенджер» — туда же убеждают переносить родительские чаты, но Минпросвещения утверждает, что не давало подобных поручений.
Некоторые эксперты убеждены, что подобные инициативы с переходом на отечественные мессенджеры являются частными. К тому же, владеющая WhatsApp компания внесена в перечень экстремистских организаций.
Журналисты «Коммерсанта» пообщались с представителями министерства просвещения и науки Хабаровского края, а также c администрацией Курской области. Сотрудники указанных ведомств рассказали, что Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах.
Там же уточнили, что министерство направило письмо 26 августа, в котором говорилось, что регионы должны «обеспечить апробацию» использования «VK Мессенджера» и учебной платформы «Сферум».
«Коммерсантъ» также рассказал о результатах бесед с участниками родительских чатов из регионов. Так, в Нижегородской области учителя говорят родителям, что им нужно «исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов», ссылаясь на угрозы информационной безопасности.
В Минпросвещения журналистам «Коммерсанта» подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и её компонентами. В министерстве также заверили, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.