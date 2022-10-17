На мероприятии Minecraft Live, которое стало уже традиционным, были раскрыты подробности крупного обновления Minecraft 1.20, релиз которого намечен на 2023 год. Как утверждают сами авторы, ключевыми темами апдейта станут «творчество, самовыражение и внутренняя мотивация».
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Minecraft 1.20 по сравнению с предыдущей версией получит следующие прибавки:
- верблюды как новое средство передвижения для двух игроков — они умеют пересекать овраги с помощью горизонтального рывка;
- семь новых стандартных обликов персонажа;
- новые блоки из бамбука и бамбуковый плот;
- подвесные вывески и новая книжная полка, которая сможет приводить в действие некоторые секретные двери;
- новый моб — Сниффер, он же Нюхач.
Разработчики дали понять, что обнародовали не всю информацию по анонсированному дополнению. Остальные сведения будут представлены по мере приближения релиза.