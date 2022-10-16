Логика ясна: данная торговая марка с полностью уничтоженной репутацией.

Так сложились судьба и приоритеты Ubisoft, что серия автогоночных аркад The Crew довольно быстро утратила свою репутацию, а данная «метрика» в игровой индустрии отнюдь не является пустым звуком. Тем не менее, иметь новые проекты в данном жанре компания хочет, и вот, как сообщают инсайдеры, в дальнейшем гоночные аркады от Ubisoft будут выходить под иным названием, не имеющим отношения к The Crew.

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Как сообщают авторитетные инсайдеры Том Хендерсон и Ник Бейкер, следующая часть того, что раньше было The Crew, имеет рабочее название Project Orlando, а в перспективе выйдет под торговой маркой Motorfest. Подтверждения инсайдеры публиковать не стали, поскольку их источник предоставил им их на условиях полной анонимности. В любом случае, оба этих инсайдера являются проверенными, и не публикуют информацию, которой сами не доверяют.

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Формально Ubisoft не анонсировала следующую часть The Crew, ну, или как она теперь будет называться. Так что на сегодняшний день остаётся только довольствоваться инсайдами и различными утечками.