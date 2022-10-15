Современные видеоигры и мод-сообщество идут нога в ногу и существуют в своеобразном симбиозе: без самой игры невозможны моды, а без модов можно даже не заикаться о высокой продолжительности жизни проекта. В студии TaleWorlds это прекрасно понимают, поэтому несколько часов назад внедрили в свой стратегический экшен Mount & Blade II Bannerlord поддержку «Мастерской» Steam.
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Данная функция позволит сделать взаимодействие авторов модификаций и их пользователей максимально удобным — без необходимости бродить по различным требующим обязательной регистрации мод-порталам.
Параллельно Mount & Blade II Bannerlord готовится к полноценному релизу: из раннего доступа игра должна выйти ровно через десять дней — 25 октября.