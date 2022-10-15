Теперь размещать и устанавливать модификации будет в разы проще.

ASUS 3060 за копейки в Регарде

ASUS 3060 за копейки в Регарде

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090

Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Современные видеоигры и мод-сообщество идут нога в ногу и существуют в своеобразном симбиозе: без самой игры невозможны моды, а без модов можно даже не заикаться о высокой продолжительности жизни проекта. В студии TaleWorlds это прекрасно понимают, поэтому несколько часов назад внедрили в свой стратегический экшен Mount & Blade II Bannerlord поддержку «Мастерской» Steam.

реклама

Данная функция позволит сделать взаимодействие авторов модификаций и их пользователей максимально удобным — без необходимости бродить по различным требующим обязательной регистрации мод-порталам.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр 3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Параллельно Mount & Blade II Bannerlord готовится к полноценному релизу: из раннего доступа игра должна выйти ровно через десять дней — 25 октября.