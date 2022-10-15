Это, если что, колоссальный результат.

К тому, что Overwatch 2 распространяется по условно-бесплатной модели, можно относиться по-разному, но, во-первых, за редким исключением все современные сессионные шутеры следуют данной практике, а во-вторых, именно она позволяет разработчикам хвастаться умопомрачительными статистическими результатами. Так, несколько часов назад Blizzard сообщила, что за период с 4 по 14 октября в Overwatch 2 сыграли 25 миллионов человек.

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Стоит отметить, что запуск Overwatch 2 действительно вызвал большой ажиотаж, приведший в том числе к перегрузкам серверов и продолжительным очередям в первые пару вечеров после релиза. На сегодняшний день проблема очередей уже решена, и в целом системы работают стабильно. Настолько, насколько они могут стабильно работать в условиях высокой нагрузки.

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Вместе с тем Blizzard сообщила, что первым тематическим событием в Overwatch станет празднование Хэллоуина, которое пройдёт с 25 октября по 8 ноября. Ожидайте соответствующие тематические облики персонажей, а также обновлённый PvE-режим Junkenstein’s Revenge: Wrath of the Bride.