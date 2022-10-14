Их много, и они интересные. Локации, в смысле.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

На днях студия EA Motive пообещала, что в пятницу покажет расширенный геймплей ремейка Dead Space. Сказано — сделано: соответствующий видеоролик был опубликован и ожидает вашего просмотра.

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В нижеуказанном видео разработчики продемонстрировали несколько локаций: ангарный отсек, мастерскую, заправочную станцию, отсек обеззараживания и, наконец, отсек с центрифугой. Каждая локация отличается своими особенностями и, как следствие, подходом к её прохождению. Стоит помнить, что от окружения во многом будут зависеть способы уничтожения оппонентов.

Важно также помнить, что игровой мир в ремейке открытый, то есть, между локациями не предусмотрено никаких загрузочных экранов — всё будет происходить бесшовно, и то, что вы прибыли в новую локацию, вы будете узнавать разве что из окружения. Отдельно разработчики упоминают звуковое сопровождение, которое подобрано таким образом, чтобы нагнетать ощущение ужаса и так называемого саспенса. Как ранее уже упоминалось, ремейк Dead Space больше тяготеет в сторону хоррора, чем оригинал.

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Релиз назначен на 27 января на PC и актуальных консолях.