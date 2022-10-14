Справедливости ради, подобным играм на консолях всё равно не совсем место.

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Глобальная стратегия Humankind, которую справедливо считают главным конкурентом бессмертной франшизы Sid Meier’s Civilization в сегменте исторических/псевдоисторических представителей жанра, в начале ноября должна была выйти на консолях, но сегодня представители студии Amplitude заявили, что данному плану не судьба была осуществиться.

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Запуск консольных версий Humankind отложен на неопределённый срок, и поскольку по правилам консольных магазинов игры с таким статусом в них продавать нельзя, новые предзаказы отменяются, а за все ранее оформленные предзаказы возвращаются деньги.

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По словам разработчиков, задержка релиза вызвана необходимостью довести консольные версии игр до необходимого уровня качества. Пока что Amplitude Studios не готова назвать новые точные даты сдачи консольных версий Humankind в релиз, но как только эта возможность появится, нам тут же об этом сообщат.