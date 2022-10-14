Глобальная стратегия Humankind, которую справедливо считают главным конкурентом бессмертной франшизы Sid Meier’s Civilization в сегменте исторических/псевдоисторических представителей жанра, в начале ноября должна была выйти на консолях, но сегодня представители студии Amplitude заявили, что данному плану не судьба была осуществиться.
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Запуск консольных версий Humankind отложен на неопределённый срок, и поскольку по правилам консольных магазинов игры с таким статусом в них продавать нельзя, новые предзаказы отменяются, а за все ранее оформленные предзаказы возвращаются деньги.
По словам разработчиков, задержка релиза вызвана необходимостью довести консольные версии игр до необходимого уровня качества. Пока что Amplitude Studios не готова назвать новые точные даты сдачи консольных версий Humankind в релиз, но как только эта возможность появится, нам тут же об этом сообщат.