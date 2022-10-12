Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер хоррора Do Not Open с точной датой релиза
Уже 15 ноября.
рекомендации
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Разработчики из испанской студии Nox Noctis опубликовали дату релиза своего хоррора с элементами выживания Do Not Open. Дебютный проект девелоперов поступит в продажу 15 ноября на ПК и PlayStation 5, его изданием занимается компания Unreality.

реклама

Что до Do Not Open, то мы имеем дело с приключенческой игрой с видим от первого лица, в которой геймер должен выбраться из дома Элли Кедворд. Разработчики готовят для нас полную трагизма историю, вдохновлённую реальными событиями гражданской войны в США и охоты на ведьм.

рекомендации
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
3050 ASUS уже 30 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
3060 ASUS почти за 30 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Особое место в Do Not Open отводится процедурной генерации: каждое новое прохождение будет основываться на новых комнатах и головоломках. Авторы уже сейчас говорят о двух с лишним миллионах возможных комбинаций, поэтому повторений не должно быть. Любопытно, что данный хоррор также разрабатывается для устройств виртуальной реальности на ПК и PlayStation 4.

#do not open #nox noctis
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
191
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
231
6 серьезных проблем процессоров Ryzen 7000 и новой платформы AMD AM5
59
Обзор SSD PNY CS900 480GB (SSD7CS900-480-PB)
18
Мои впечатления от игры Dead Space 3. Часть1
3
Обзор Itel Vision 3 – недорогой смартфон с NFC и автоматической записью звонков
3
Почему я никогда не куплю новую GeForce RTX 4090 – 6 мощных и выгодных видеокарт из магазина
4
Steelrising: очередной "соулслайк" в мятежной Франции XVIII века
+

Сейчас обсуждают

Денис Синяков
01:17
вообще, он умственноотсталый, как-то раз он заявлял, что работал в впк. И почему-то я думаю, что это правда, судя по состоянию дел на войне
СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева и Марию Захарову
Денис Синяков
01:15
но как-то его там все же не было. Штабная крыса она и есть штабная, даже мирняка подавленного зассал
СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева и Марию Захарову
Umid Xaydarov
01:13
Ога модератор уже пятая статья за 2 часа. И что там ещё, давай рассказывай это в телеграме ещё с утра было я читал
Илон Маск разговаривал с президентом России накануне своего знаменитого мирного плана
Umid Xaydarov
01:11
Это хорошо, а то Украина какая-то бессильная .хоть интереснее воевать будет
Самая современная версия ПВО IRIS-T поставлена на Украину
Козак Турчинов
01:10
Не купит потому что щитлинк дает только на дошики!
Почему я никогда не куплю новую GeForce RTX 4090 – 6 мощных и выгодных видеокарт из магазина
Umid Xaydarov
01:09
Писать ежедневные статьи на видеокарты из ситилинка хватит встроенного видеоядра .ему такая видеокарта ни к чему.
Почему я никогда не куплю новую GeForce RTX 4090 – 6 мощных и выгодных видеокарт из магазина
Денис Синяков
01:09
И вообще, какое нам дело до доецка в другой стране? У нас места млао? Примите всех сирых и убогих, как например сейчас монголии, армении, турции и казахстаны обрастают новой кровью и рабочей силой, не...
10 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
Midosa
01:08
Ой, лжuвый пyтриотик... ссылочка у него не открылась... а зайти на сайт способностей не хватило - на, в poт тебе положу ссылку: https://www.mercedes-benz.de/passengercars/mercedes-benz-cars/models/e-c...
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
id_1
01:06
Именно поэтому в данном случае указана разница, а не прирост ;)
Dimensity 1080 от MediaTek поддерживает 200Mp камеры
Арсений Иголкин
01:04
да гавно, раз не раскрывает современной карты, вот такие дела - прогресс однако (у меня самого 5950х, менять буду только на 7950х3D)
Dimensity 1080 от MediaTek поддерживает 200Mp камеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем