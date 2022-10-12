Уже 15 ноября.

Разработчики из испанской студии Nox Noctis опубликовали дату релиза своего хоррора с элементами выживания Do Not Open. Дебютный проект девелоперов поступит в продажу 15 ноября на ПК и PlayStation 5, его изданием занимается компания Unreality.

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Что до Do Not Open, то мы имеем дело с приключенческой игрой с видим от первого лица, в которой геймер должен выбраться из дома Элли Кедворд. Разработчики готовят для нас полную трагизма историю, вдохновлённую реальными событиями гражданской войны в США и охоты на ведьм.

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Особое место в Do Not Open отводится процедурной генерации: каждое новое прохождение будет основываться на новых комнатах и головоломках. Авторы уже сейчас говорят о двух с лишним миллионах возможных комбинаций, поэтому повторений не должно быть. Любопытно, что данный хоррор также разрабатывается для устройств виртуальной реальности на ПК и PlayStation 4.