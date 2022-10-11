Много это или мало за такой срок — вопрос относительный. Смотря с чем сравнивать.

Перезапуск Saints Row не смог убедить геймеров в необходимости его (перезапуска) существования, но, тем не менее, продаться тиражом в один миллион копий за полтора месяца ему всё же удалось несмотря на все критические оценки и резкие заявления обозревателей. О том, что новинка преодолела первую психологически важную отметку, сегодня сообщили сами разработчики из Volition.

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Параллельно они анонсировали и первое крупное обновление, которое будет применено к игру в следующем месяце и которое исправит массу ошибок вкупе с общим повышением стабильности проекта. Разработчики осознают, что исправления поступают не так оперативно, как следовало бы, но, по всей видимости, такова реальность происходящего в Volition.

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Релиз перезапуска Saints Row состоялся в конце августа.