Через полторы недели состоится релиз супергеройского боевика Gotham Knights с возможностью кооперативного прохождения, поэтому его разработчики и издатели наращивают активность в деле его предпродажной подготовки и всё чаще публикуют новые видео. Сегодня авторы опубликовали эффектный кинематографический трейлер с участием четырёх главных героев, вспоминающих, чему их учил Бэтмен, и почему именно на их плечи ложится ответственность за спасение Готэма от злодеев.
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Напоминаем, что четырьмя героями в Gotham Knights являются Бэтгёрл, Робин, Красный колпак и Найтвинг. Вместе им предстоит заменить собой покойного Бэтмена и дать отпор терроризирующим Готэм суперзлодеям. Сделать это будет непросто, но жизненно необходимо.
Релиз — 21 октября на PC и актуальных консолях. То есть, без «пастгена». В России — только через танцы с бубном или посредством известных файлообменных ресурсов.