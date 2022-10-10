Учитывая масштабы проекта, в этом нет ничего удивительного.

На сегодняшний день мало для кого секрет, что Starfield обещает поразить поклонников творчества Bethesda Game Studios своими масштабами: в игре будет представлено свыше сотни различных солнечных систем с десятками планет в каждой. Безусловно, о детальной ручной проработке миров в таких обстоятельствах говорить не приходится, равно как и неизвестно, позволят ли погулять по каждой из этих сотен планет в свободном режиме и чем они будут наполнены, однако одно совершенно точно: Starfield является самой амбициозной игрой, к работе над которой задействовано рекордное в истории Bethesda число разработчиков.

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По словам экс-художника Bethesda Game Studios Нейта Пуркипайла, которые он озвучил в беседе с изданием PCGamesN, в работе над Starfield участвуют более пятисот девелоперов. Сколь значительная часть из данного без преувеличения гигантского коллектива отвечает за наполнение и проработку местного игрового мира, не уточняется.

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Запуск Starfield должен был состояться в «магическую» дату 11.11.2022, но впоследствии был отложен до 2023 года. Причём, судя по утекающим в Сеть сведениям, до самого конца 2023 года.