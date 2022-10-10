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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
О важности арбалета — в свежем геймплейном видео A Plague Tale Requiem
Арбалет вообще штука хорошая. Главное, убойная.
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На следующей неделе состоится релиз A Plague Tale Requiem — сиквела получившего в своё время высочайшие оценки приключенческого проекта, повествующего историю убегающих от Инквизиции сестры и брата Амиции и Гуго де Рун в охваченной чумой Европе. Близость релиза означает только одно: в ближайшие дни будет много новых видеороликов, и вот, первый из них посвятили такому грозному оружию, как арбалет.

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Амиция может вооружиться этим метательным оружием, чтобы с его выполнять сразу несколько задач. Первая и самая очевидная — это непосредственно для уничтожения оппонентов. Но есть у арбалета и альтернативные возможности: например, прицепив к нему болт с верёвкой, можно подтаскивать к себе удалённые предметы. Также допускается применение зажигательных боеприпасов, которыми можно не только издалека поджигать чаши с топливом для разгона крыс, но и устраивать местные пусть и непродолжительные, но всё же пожары, которые также позволят преодолевать преграды из кишмя кишащих крыс.

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Запуск A Plague Tale Requiem назначен на следующий вторник, 18 октября.

#asobo studio #focus entertainment #a plague tale requiem
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