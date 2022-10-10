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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Star Citizen приобрели более 1,7 млн человек
Это архимало, если подумать.
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Новости об эпическом космическом долгострое Star Citizen всегда вызывают интерес и массу скептических комментариев в адрес озвучиваемых в них тезисов. В основном новости касательно данного проекта касаются объёмов собранных средств, однако сегодня представители Cloud Imperium Games решили внести немного разнообразия и сообщили о том, что на сегодняшний день непосредственно доступ к игре приобрели 1,7 миллиона человек, при этом число зарегистрированных учётных записей перевалило за 4 миллиона.

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Много это или мало, учитывая, что в своём текущем формате Star Citizen существует уже на протяжении многих лет, думаем, вопрос риторический. Примечательно другое: по всей видимости, уровень доверия к студии и к Star Citizen увеличивается — по статистике Cloud Imperium Games, ежедневно в космосим заходят до пятидесяти тысяч человек, в то время как пиковый показатель в этом году составлял 130 тысяч человек.

Активная работа над Star Citizen продолжается: по словам руководителя Cloud Imperium Games Криса Робертса, в проекте задействованы более восьмисот сотрудников. Когда, впрочем, работа дойдёт до финишной прямой, не говоря уже до пересечения соответствующей ленты, пока предпочитают не говорить.

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Что до объёмов привлечённых средств, то по состоянию на середину сентября они составили 500 миллионов долларов.

#star citizen #cloud imperium games
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