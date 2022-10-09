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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Благодаря Game Pass пользовательская база Chivalry 2 увеличилась на полмиллиона игроков
На самом деле, даже больше.
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Многопользовательский экшен Chivalry 2 в сеттинге средневековья особо звёзд с неба не хватает, однако систему распространения игр по подписке потому и считают будущим всей игровой индустрии, что она позволяет приобщиться к тем проектам, которые в привычных условиях вы бы просто обошли стороной, ужаснувшись ценнику. Примерно так происходит и с Chivalry 2, о чём сегодня сообщили сами авторы проекта из студии Torn Banner.

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По словам разработчиков, благодаря запуску Chivalry 2 на этой неделе по подписке Game Pass пользовательская база проекта увеличилась более чем на 500 тысяч игроков. До этого статистическими результатами авторы хвастались в середине июля, когда тираж платной версии Chivalry 2 перевалил за два миллиона копий. Сколько из этих пятисот тысяч человек останутся в Chivalry 2 дольше, чем на пару часов, максимум, дней, вопрос хороший, но для разработчиков это, по всей видимости, второстепенная проблема.

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Релиз Chivalry 2 состоялся летом прошлого года, и в течение целого года его PC-версия была эксклюзивом Epic Games Store. Только в июне года текущего боевик добрался до Steam, но, по всей видимости, случилось это уже поздновато.

#torn banner studios #chivalry 2
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