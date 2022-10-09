На самом деле, даже больше.

Многопользовательский экшен Chivalry 2 в сеттинге средневековья особо звёзд с неба не хватает, однако систему распространения игр по подписке потому и считают будущим всей игровой индустрии, что она позволяет приобщиться к тем проектам, которые в привычных условиях вы бы просто обошли стороной, ужаснувшись ценнику. Примерно так происходит и с Chivalry 2, о чём сегодня сообщили сами авторы проекта из студии Torn Banner.

реклама

По словам разработчиков, благодаря запуску Chivalry 2 на этой неделе по подписке Game Pass пользовательская база проекта увеличилась более чем на 500 тысяч игроков. До этого статистическими результатами авторы хвастались в середине июля, когда тираж платной версии Chivalry 2 перевалил за два миллиона копий. Сколько из этих пятисот тысяч человек останутся в Chivalry 2 дольше, чем на пару часов, максимум, дней, вопрос хороший, но для разработчиков это, по всей видимости, второстепенная проблема.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Chivalry 2 состоялся летом прошлого года, и в течение целого года его PC-версия была эксклюзивом Epic Games Store. Только в июне года текущего боевик добрался до Steam, но, по всей видимости, случилось это уже поздновато.