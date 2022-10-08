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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: отвечавшая за проверку качества Cyberpunk 2077 компания Quantic Lab обманывала CDPR
А в самой CDPR слепые котята сидят? Так что это мало что меняет.
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К сожалению, обстоятельства с выходом Cyberpunk 2077 сложились таким образом, что релиз проекта из осуществления грёз геймеров превратился в одну большую катастрофу со столь чудовищным падением репутации CD Projekt RED, что студия ещё долго не сможет оправиться от произошедшего. Ещё в позапрошлом году по Сети гуляла информация о том, что CDPR передала значительную часть своих полномочий, включая QA (quality assurance, обеспечение качества), румынской компании Quantic Lab (не путать с мэтрами интерактивного кино из Quantic Dream), которая, в свою очередь, подвела своего нанимателя, не обеспечив должного обеспечения этого самого качества.

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Вскоре данная информация начала развеиваться, но сегодня издание PC Gamer опубликовало независимое расследование, в котором подтвердило, что Quantic Lab действительно передавала ложные сведения в головной офис CD Projekt, итогом чего стало фиаско Cyberpunk 2077. По словам восьми экс-сотрудников Quantic Lab, руководство компании в попытке заработать денег бралось сразу за несколько заказов, не имея ресурсов для того, чтобы выполнить их в срок. Насколько известно бывшим сотрудникам компании, согласившимся дать комментарий только на условиях полной анонимности, CD Projekt RED далеко не единственная пострадавшая сторона.

Кроме того, как сообщают источники издания PC Gamer, всего около трети задействованных в QA-процессах сотрудников Quantic Lab имели соответствующий опыт, не говоря уже о его применении в проверке игры AAA-класса. Как следствие, в отчётах писалось, что всё в порядке, хотя на самом деле проект кишел багами и недоработками.

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На самом деле, никакой вины непосредственно с CD Projekt RED всё это ни в коей мере не снимает. В студии должен быть собственный отдел проверки качества, который давал разрешение на отправку проекта в релиз. В незаконченном, как стало известно по итогу, виде. Да и перенаправлять столь важную работу на «аутсорс», зная, насколько важно, чтобы конкретно в случае с Cyberpunk 2077 всё было идеально — пример ничего иного, как фатального легкомыслия.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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