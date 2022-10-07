Одного Человека-летучемышь заменили на четырёх сподвижников. А что? Честно.

Поскольку Gotham Knights представляет собой продукт современной игровой индустрии, то видеоролик к его запуску был опубликован сегодня, за две недели до непосредственно релиза новинки. Делается это с простой целью: напомнить игрокам о том, что релиз проекта уже не за горами, и имеет смысл высвободить свободные средства и скорректировать свои планы на первые после релиза выходные.

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Итак, в свежем трейлере мы можем наблюдать, как четвёрка защитников Готэма в лице Найтвинга, Робина, Бэтгёрл и Красного Колпака, выступающих то имени Тёмного Рыцаря, оберегают город от суперзлодеев и различных махинаций тайной преступной организации «Суд Сов».

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Запуск Gotham Knights назначен на 21 октября на актуальных платформах (без пастгена), но в России доступ к нему можно будет получить только посредством манипуляций с регионом или же неэкономическими способами, о которых все прекрасно знают.