Не так давно, в исторической, понятно, перспективе, разработчики из Amplitude Studios анонсировали первое крупное дополнение для своей глобальной стратегии Humankind под названием Together We Rule. Теперь девелоперы собрались с силами и сообщили, что аддон поступит в продажу 9 ноября.
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В центре описываемых дополнением событий будет мировой конгресс, где представители различных государств смогут сообща решать насущные проблемы и никогда не приходить ни к какому удовлетворяющему стороны решению, по итогу всё равно сваливаясь в пучину местных конфликтов.
Вместе с новыми дипломатическими возможностями в Humankind с релизом этого дополнения также появятся функции шпионажа, без которого невозможно ни одно государство, считающее себя игроком на мировой арене, ну а также различные правки баланса.
Humankind пока носит гордое звание одного из крайне немногих конкурентов серии Sid Meier’s Civilization, и разработчики из Amplitude Studios давно мечтали сделать глобальную стратегию в историческом/псевдоисторическом сеттинге. Проект, к слову, пришёлся геймерам по душе.