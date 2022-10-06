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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
До наступления осени Илон Маск пытался сбить цену Twitter
Первоначально планировалось сэкономить до 30%.
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Новости об особенностях принятия Илоном Маском (Elon Musk) повторного решения о покупке Twitter поступают в эти дни плотным потоком, и издание The New York Times сообщает о попытках представителей миллиардера сбить цену относительно апрельского уровня на величину от 10 до 30%, которые предпринимались за несколько недель до объявления Маском о готовности купить социальную сеть на условиях, обговорённых в апреле.

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Источник изображения: Reuters

Напомним, что сейчас Маску предстоит выплатить по $54,20 за акцию, это соответствует уровню капитализации Twitter в $44 млрд. За несколько недель до этого представители интересов Илона Маска предложили руководству Twitter снизить цену на 30%, но эта попытка не увенчалась успехом, и где-то за неделю до возвращения к первоначальной цене речь шла уже о 10-процентной скидке, но и в этом случае представителям Маска не повезло.

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Сейчас представители Twitter выражают заинтересованность в том, чтобы исполнение Илоном Маском взятых на себя по договору о покупке активов компании обязательств гарантировалось судом. Кроме того, руководство социальной сети рассчитывает на получение дополнительной материальной компенсации за тот ущерб, который принесло заявление Илона Маска об отказе от покупки Twitter, сделанное им в июле текущего года.

#илон маск #сделка #илон маск и twitter
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